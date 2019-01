Live MNC TV! Live Streaming Arsenal vs Fulham Liga Inggris Malam ini Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Live Streaming Arsenal vs Fulham Liga Inggris Pekan 21 Live MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV Arsenal vs Fulham di Liga Inggris pekan 21 malam ini, Selasa (1/1/2019).

Laga Arsenal vs Fulham disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNC TV. Live Streaming Arsenal vs Fulham juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Arsenal vs Fulham juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Arsenal vs Fulham live MNC TV dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 21 mulai Selasa 1 Januari 2019 pukul 22.00 Wib.

Laga Arsenal vs Fulham Live Bein Sports 1 bakal diselenggarakan di Emirates Stadium, London.

Jelang laga Arsenal vs Fulham, anak asuh Unai Emery tengah berusaha bangkit.

Pasalnya dalam dua laga terakhir yang dijalani, mereka tidak mendapatkan hasil maksimal.

The Gunners imbang 1-1 lawan Brighton, dan kalah 5-1 dari tuan rumah Liverpool.

Jika masih ingin bersaing di posisi 4 besar Liga Inggris, kemenangan tentu hal yang wajib bagi Aubameyang dan kawan-kawan.

Pasalnya, mereka saat ini selisih 5 poin dengan Chelsea yang berada di posisi 4 klasemen Liga Inggris.