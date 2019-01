Prabowo Subianto Jawab Tuduhan Kudeta & Sama dengan Nelson Mandela saat Wawancara Al Jazeera

BANJARMASINPOST.CO.ID - Capres di Pilpres 2019, Prabowo Subianto sempat berbicara tentang tuduhan kudeta oleh dirinya hingga menyebut ada kesamaan antara dirinya dengan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela saat wawancara dengan Al Jazeera.

Video wawancara Prabowo Subianto diunggah kembali oleh Priyo Budi Santoso, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya melalui akun Twitternya @PriyoBudiS, Minggu (30/12/2018). Diketahui, Prabowo Subianto pernah diwawancarai oleh Al Jazeera pada tahun 2013, dengan episode Prabowo Subianto: 'The People are Fed Up' (rakyat muak-red).

Dalam video tersebut, Prabowo Subianto menceritakan tentang tuduhan-tuduhan negatif yang dilayangkan selama 3 kali berkompetisi di dunia politik Indonesia.

Prabowo Subianto menegaskan ia menolak jika dikaitkan dengan perencanaan kudeta.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan, dukungan tetap datang untuknya meski dihantam isu tersebut.

Ia yakin warga Indonesia tidak bodoh dan tidak percaya begitu saja dengan isu tersebut.

Namun pewawancara, Veronica Pedrosa menyanggah dengan realita bahwa Prabowo masuk daftar 'black list' negara Amerika.

Prabowo Subianto berorasi di hadapan relawan di Istora Senayan (kompas.com)

Prabowo menyatakan bahwa Nelson Mandela juga masuk daftar hitam negara Amerika Serikat, sama seperti dirinya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa banyak yang dilarang masuk ke Amerika, itu merupakan usaha Amerika untuk menghentikan pergerakan.

Menurut Prabowo, Amerika Serikat juga tahu bahwa dirinya tidak terlibat dalam segala kejahatan yang dituduhkan.