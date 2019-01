BANJARMASINPOST.CO.ID - Video Celine Dion, Penyanyi Ost Film Titanic Joget Ekspresif Saat Nonton Pertunjukan Lady Gaga.

Diva dunia, Celine Dion yang terkenal lewat lagu soundtrack film Titanic terciduk menari dengan semangat saat dirinya menonton pertunjukan penyanyi lainnya, Lady Gaga.

Ketika Lady Gaga memulai penampilannya di Las Vegas akhir pekan ini, ia mendapat dukungan dari Céline Dion dikutip dari laman Entertainment Weekly.

Celine Dion terlihat di video yang membuat heboh penonton saat pertunjukan Gaga, 30 Desember silam di Park Theatre.

Tarian Dion pun tidak luput dari perhatian Lady Gaga, yang meminta para penonton untuk meneriaki sang diva.

"Kasih Semangat untuk Céline Dion," kata Gaga kepada orang-orang.

Ternyata sebelum Celine 'menggila' di pertunjukan Gaga, keduanya sempat berdo'a bersama di belakang panggung.

“Dia berdoa bersama saya dan seluruh kru saya di belakang panggung sebelum pertunjukan ini. Betapa menakjubkannya dia. Dan ketika dia ditanya apakah dia punya saran untuk saya di Las Vegas, dia mengatakan bahwa saya tidak membutuhkannya karena saya kuat dan saya tahu apa yang saya lakukan. Dan ya Tuhan, aku bersumpah, Dion bisa diandalkan untuk mendukungku dalam industri ini, Kamu luar biasa. Kamu mendukung, Kamu berbakat, Kamu legendaris, dan kamu baik. Saya menyanyikan lagumu berulang kali sebagai seorang anak. Saya bilang di belakang panggung 'Pray' milik Andrea Bocelli adalah salah satu lagu paling indah sepanjang masa," terang Lady Gaga.

Gaga kemudian mendedikasikan lagu berikutnya, "You and I" dari album Born This Way, untuk Dion.

Setelah pertunjukan, Dion membagikan video di Twitter tentang dirinya menari di tengah orang banyak.