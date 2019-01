Akhir Tahun 2018 Full, Hunian Hotel Bintang 4 di Kalsel Meningkat 73,05 Persen di November.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Selatan pada bulan November 2018 sebesar 64,60 persen, atau naik 6,48 poin dibanding

TPK bulan oktober 2018 yang sebesar 58,12 persen.

Dibandingkan dengan TPK bulan November 2017 yang sebesar 51,90 persen, TPK bulan Novernber

2018 naik sebesar 12,70 poin.

Rata-rata Lama Menginap (RTLM) tamu asing dan dalam negeri (domestik) pada hotel bintang bulan

November 2018 adalah 1,74 malam, naik 0,15 malam.

Menurut Fahri Ubadiyah, selaku Kabid statistik distribusi BPS Kalsel, ada potensi kenevenderungan naik kedepannya karena di desember menjadi penutup akhir tahun.

Baca: Siswi SMP di Lombok Timur Tewas Usai Diperkosa Pacar dan 3 Temannya, Begini Kronologisnya

Baca: Jawaban Dul Jaelani yang Dijodohkan Maia Estianty dengan Aaliyah Massaid, Reaksi Irwan Mussry?

Dari data yang dia miliki. Bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu bulan November 2017 yang sebesar 1,69 malam, RTLM bulan November 2013 terjadi kenaikan selama 0,05 malam.

Berdasarkan klasifikasi hotel bintang, pada bulan November 2018, TPK tertinggidicapai oleh kelompok hotel bintang 4, yaitu sebesar 73,05 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 2 sebesar 32,46 persen. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, klasifikasi hotel bintang 1 mengalami kenaikan sebesar 12,65 poin, klasifikasi hotel bintang 3 naik sebesar 12,45 poin, klasifikasi hotel bintang 4 naik sebesar 2,43 poin,

sedangkan klasifikasi bintang 2 terjadi penurunan sebesar 5,69 poin.

Diuraikannya, untuk Hotel Non Bintang TPK hotel non bintang pade bulan November 2018 terjadi kenaikan dibandingkan dengan bulan Oktober 2018, TPK hotel non birntang pada bulan November 2018 sebesar 35,20 persen, atau naik 3,66 poin dibandingkan TPK bulan Oktober 2018 yang sebesar 31,34 persen.

Dibandingkan dengan TPK pada periode yang sama tahun sebelumya yaitu bulan November 2017 yang sebesar 33,94 persen, TPK bulan November 2018 naik sebesar 1,26 poin.

TPK tertingi pada hotel non bintang bulan November 2018 dicapai oleh kelompok hotel dengan jumlah kamar 25-40 yaitu sebesar 43,19 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada kelompok jumlah kamar < 10 sebesar 25,34 persen.

Baca: Peristiwa Aneh di Makam Andi Seventeen, Korban Tsunami Banten Dirasakan Erix Soekamti

Baca: Daftar Artis Terkaya Indonesia, Sule Ungguli Syahrini & Nagita Slavina, Lalu Raffi Ahmad & Tukul?

Dibandingkan bulan sebelumnya, TPK kelompok hotel dengan jumlah kamar 41 100 naik 19,85 poin, kelompok dengan jumlah kamar 25-40 naik 5,34 poin, kelompok dengan jumiah kamar 10-24 naik 1,09 poin, dan kelompok dengan jumlah kamar kurang dari 10 turun sebesar 5,94 poin.

Sementara itu, Ketua PHRI Kita Banjarmasin Budi Salim menjelaskan kenaikan tersebut dikarenakan banyaknya event di kota yakni banjarmasin dan banjarbaru.

"Kami untuk di Summer kemarin di tanggal 30 Desember juga sempat kehabisan kamar. Dan memang permintaan tinggi. Itu menutupi dari akhir bulan nivember yang sempat sepi," kata Budi yang juga pemilik hotel Summer tersebut. (banjarmasinpost.co.id/lis).