Buka-bukaan Hotman Paris Palsukan Tandatangan Petinggi Bank Indonesia Sebelum Jadi pengacara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini buka-bukaan Hotman Paris Hutapea palsukan tandatangan petinggi Bank Indonesia demi surat rekomendasi sebelum jadi pengacara.

Ya, Hotman Paris mengaku pernah memalsukan tandatangan, demi melamar ke kantor pengacara internasional.

Bagaimana buka-bukaan Hotman Paris saat memalsukan tandatangan petinggi Bank Indonesia demi surat rekomendasi sebelum jadi pengacara itu?

Nyali besar itulah yang membawa dirinya, hingga menjadi seorang pengacara sukses sekarang ini.

Hal tersebut diungkapkannya saat dirinya menjadi seorang pembicara dalam Seminar Nasional ‘How to be an International Lawyer” di Kampus Ganesha, Bali (28/12/2018).

Hotman Paris Hutapea adalah pengacara sukses yang lahir di sebuah desa kecil di Tapanuli Utara.

Dia mengaku awalnya tak kepikiran menjadi seorang pengacara, karena tujuan awal selulus SMA dirinya ingin menjadi seorang kontraktor atau mengambil sekolah kedokteran.

Tapi keinginannya itu tak kesampaian, ia lalu memilih kuliah Hukum di Universitas Parahyangan Bandung.

Hotman Paris Hutapea mengaku sempat 2 kali dirawat di rumah sakit saat menjalani kuliah hukum.

Sebelum memulai karir sebagai seorang pengacara Hotman pernah menjadi seorang pegawai di Bank Indonesia, namun ia memilih untuk keluar dari kantor itu.