Ini Perincian Suplai Elpiji Subsidi dari Hiswana Migas Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Kalsel, Syaibani memastikan suplai elpiji ke 11 kabupaten kota di provinsi ini cukup dan aman sepanjang tidak ada penyelewengan atau pergeseran pemakaian ke orang mampu.

“Kita menambah suplai untuk Kalsel setiap hari itu 4 sampai 6 persen. Tak mungkin langka,” kata Syaibani.

Menurutnya, Hiswana Migas Kalsel menyuplai 350 ton per hari untuk elpiji 3 kilogram, 5,5 kilogram dan 12 kilogram untuk keperluan Kalsel.

Nah perinciannya, untuk suplai se-Kalsel per hari untuk elpiji subsidi itu sebanyak 250 ton per hari dan 100 ton per hari untuk elpiji 12 kilogram dan 5,5 kilogram.

“Saya amati saat ini ada pergeseran pemakaian elpiji warga miskin atau subsidi ke pemilik rumah makan, restoran dan hotel. Padahal, elpiji subsidi itu untuk warga miskin,” katanya.