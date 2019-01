Live RCTI! Live Streaming Chelsea vs Southampton Liga Inggris Malam ini Bisa Ditonton Pakai Cara ini

Chelsea vs Southampton Live RCTI Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI Chelsea vs Southampton di Liga Inggris pekan 21 pada Kamis (3/1/2019) dini hari.

Laga Chelsea vs Southampton disiarkan langsung (live) beIN Sport 2 dan RCTI. Live Streaming Chelsea vs Southampton juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Chelsea vs Southampton juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Chelsea vs Southampton live RCTI dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 21 mulai Kamis 3 Januari 2019 pukul 02.45 Wib.

Laga Chelsea vs Southampton Live Bein Sports 2 bakal diselenggarakan di Stadion Stamford Bridge, London.

Chelsea akan mencoba mencari kemenangan lagi untuk memperpendek jarak kesenjangan dengan Manchester City.

Saat ini Chelsea berada di peringkat keempat klasemen dengan mengantongi nilai 43, sedangkan City bercokol di posisi ketiga dengan torehan 47 angka.

Baca: Head to Head & Prediksi Manchester City vs Liverpool Liga Inggris Pekan 21 Malam Ini, Live RCTI!

Pada 2 pertandingan terakhir, The Blues berakhir menang tipis atas musuh-musuhnya, yakni 1-0 atas Crystal Palace dan 2-1 saat melawan Watford.

Sedangkan Southampton mengalami kekalahan berturut-turut dalam dua pertandingan terakhir, yakni saat menghadapi Manchester City dan West Ham.

Namun pada 2 pertandingan sebelumnya, Saints berhasil keluar dari zona degradasi setelah menghajar Huddersfield dan Arsenal.