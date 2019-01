Bukan Dibikin Ganteng, Maia Estianty Buat Irwan Mussry Berpose 'Cantik', Ini Komentar Saudara Ipar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tahun Baru 2019 Maia Estianty diketahui sudah sah menjadi istri dari Irwan Mussry, pengusaha jam tangan mewah.

Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry diselenggarakan pada 26 November 2018 lalu.

Tak hanya itu, Maia Estianty pun sudah tak perlu lagi bersembunyi dari jepretan wartawan, saat unggah liburan bersama Irwan Mussry dan anak-anak.

Kali ini, Maia Estianty mengabadikan momen bahagia kumpul bersama keluarga tercinta di momen Tahun Baru.

Lokasi yang dipilih Maia Estianty untuk kumpul bareng Irwan Mussry dan Al El Dul ini adalah Pulau Dewata, Bali.

Ada beberapa momen di mana Maia Estianty berhasil membuat sang suami, Irwan Mussry tertawa gembira.

Pada awalnya, hanya ada Maia Estianty, Irwan Mussry dan Al Ghazali.

Setelah itu, El Rumi dan Dul Jaelani juga ikut terbang ke Bali.

Saat momen Tahun Baru, keluarga baru Maia Estianty dan Irwan Mussry, termasuk Al El Dul lantas mengucapkan selamat Tahun Baru.

"Happy New Year from all of us....