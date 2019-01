Link Live Streaming Man City vs Liverpool Liga Inggris Malam ini di RCTI, Tonton Pakai Cara Ini

Manchester City vs Liverpool Live RCTI Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming beIN Sports 1 Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris pekan 21, Jumat (4/1/2019) waktu Indonesia.

Laga Manchester City vs Liverpool disiarkan langsung (live) RCTI dan beIN Sport 1. Live Streaming Manchester City vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Live streaming Manchester City vs Liverpool juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City (Man City) vs Liverpool live RCTI dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 21 mulai Jumat 3 Januari 2019 pukul 02.30 WIB.

Jelang Man City vs Liverpool, Manchester City dalam posisi yang kurang diuntungkan menjelang laga melawan Liverpool pada pekan ke-21 Liga Inggris.

Hal ini diakui sendiri oleh gelandang Manchester City, Ilkay Guendogan.

Guendogan berbicara mengenai kondisi Manchester City jelang pertemuan mereka dengan Liverpool.

"Tentu saja tekanan yang kami terima begitu besar," ujar Guendogan seperti dilansir dari Four Four Two melalui BolaSport.com.

"Pertandingan seperti ini jelas berada di level yang tertinggi dan berjalan ketat seperti pertemuan pertama kami," kata Guendogan.

Manchester City bermain imbang 0-0 dengan Liverpool pada pertemuan pertama mereka di Liga Inggris musim ini.