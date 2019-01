Live RCTI! Live Streaming Manchester City vs Liverpool Liga Inggris Malam ini, Tonton Pakai Cara ini

Manchester City vs Liverpool Live RCTI Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris pekan 21 pada Jumat (4/1/2019) dini hari.

Laga Manchester City (Man City) vs Liverpool disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan RCTI. Live Streaming Manchester City vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester City vs Liverpool juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City vs Liverpool live RCTI dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 21 mulai Jumat Januari 2019 pukul 02.45 Wib.

Laga Manchester City vs Liverpool Live Bein Sports 1 bakal diselenggarakan di Etihad Stadium, Manchester.

Jelang Man City vs Liverpool, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengaku tidak memikirkan rekor yang ditorehkan menghadapi Manajer Liverpool, Juergen Klopp.

Pep Guardiola membawa rekor tidak cemerlang jelang bersua Juergen Klopp, dalam laga Liga Inggris antara Manchester City dan Liverpool, Jumat (4/1/2019) dini hari WIB.

Akan tetapi, Pep Guardiola menolak mengingat berapa kali mengalami kekalahan menghadapi Juergen Klopp.

"Saya tak menghitung berapa kali mengalahkan pelatih dan merasa betapa istimewanya saya," ujar Guardiola, dikutip dari laman Sky Sports melalui BolaSport.com, Kamis (3/1/2019).

"Bukan saya yang bermain melawan Juergen atau Juergen melawan saya, tim-tim kami-lah yang bermain.