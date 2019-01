Live Streaming TVRI Dubai Globe Soccer Awards 2018, Cristiano Ronaldo vs Griezmann dan Mbappe

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung TVRI Ajang penghargaan Dubai Globe Soccer Awards 2018 akan digelar di Madinat Jumeirah Resort, Dubai, Kamis (3/1/2018) pukul 23.30 WIB.

Dalam ajang penghargaan tahunan yang memasuki edisi ke-10 ini, menampilkan beberapa kategori, salah satu di antaranya ialah Pemain Terbaik (Best Player of The Year).

Ada tiga nama yang sudah tidak asing lagi yang menjadi nomine kategori Pemain Terbaik Dunia 2018, yaitu Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, dan Kylian Mbappe.

Dilansir dari kompas.com, Cristiano Ronaldo kini sudah memenangi 4 kali Pemain Terbaik dalam ajang Dubai Globe Soccer Awards.

Selain ketiga pemain tersebut, ada lima pelatih yang menjadi nomine kategori Pelatih Terbaik Dunia 2018.

Mereka ialah Diego Simeone, Massimiliano Allegri, Didier Deschamps, Juergen Klopp, dan Zinedine Zidane.

Selain kedua kategori, masih ada beberapa yang menjadi acara utama pada Dubai Globe Soccer Awards, yaitu :

- Tim Terbaik

- Agen Terbaik

- Wasit Terbaik

- Penghargaan Karier Pemain

- Penghargaan Karier Pelatih

- Kiper Terbaik

- Kooora Sport Idol

- Penghargaan Globe Soccer 433 Fans

Link live streaming ajang penghargaan Dubai Globe Soccer Awards 2018 di TVRI Nasional dapat diakses melalui tautan berikut :

LINK 1

LINK 2

Catatan:

- Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link live streaming TVRI hanya informasi untuk pembaca.

- Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copy rights dan kualitas siaran live streaming ajang penghargaan Dubai Globe Soccer Awards 2018.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)