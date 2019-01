Live Streaming 33rd Golden Disc Awards Hari Pertama, Ada BLACKPINK WINNER dan iKON

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming 33rd Golden Disc Awards, ajang penghargaan industri musik K-Pop akan diselenggarakan pada Sabtu (5/1/2019) dan Minggu (6/1/2019) mulai pukul 15.00 WIB.

Live streaming 33rd Golden Disc Awards akan dimeriahkan oleh sejumlah idol K-Pop, seperti BLACKPINK, WINNER hingga iKON.

Seperti diberitakan oleh laman Soompi.com, Jumat (4/1/2019), artis YG Entertainment telah mengkonfirmasi akan hadir di 33rd Golden Disc Award, yakni BLACKPINK, WINNER dan iKON yang bisa diakses melalui live streaming.

BLACKPINK, WINNER dan iKON akan menghadiri 3rd Golden Disc Award pada 5 Januari 2019 di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan.

Dikutip TribunWow.com di laman resmi Golden Disc Award, Goldendisc.co.kr, Jumat (4/1/2019) hanya ada tiga nominasi besar yang telah diumumkan.

Berikut tiga nominasi 33rd Golden Disc Awards.

Album Daesang

1. Kim Sung Kyu - 10 Stories

2. Nam Woo Hyun - Second Write...

3. NU'EST W - WHO, YOU

4. TVXQ! - New Chapter #1: The Chance of Love

5. Red Velvet - Summer Magic

6. MONSTA X - ARE YOU THERE?

7. BTS - Love Yourself: Answer

8. BTOB - THIS IS US

9. VIXX - EAU DE VIXX

10. SEVENTEEN - YOU MAKE MY DAY

11. SHINHWA - HEART

12. Yang Yoseop - White

13. UP10TION - INVITATION

14. WJSN - WJ PLEASE?

15. INFINITE - TOP SEED