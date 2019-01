Head to Head & Prediksi Hasil Blackpool vs Arsenal Piala FA Malam ini, Tidak Live di TV Nasional

Jadwal Blackpool vs Arsenal Piala FA Matchday 3 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal pertandingan babak ketiga Piala FA 2018/2019 yang berlangsung malam ini Sabtu (5/1/2019) dan Minggu (6/1/2019) dini hari dipanaskan pertandingan tim-tim besar Premier League di antaranya Manchester United vs Reading dan Blackpool vs Arsenal.

Berikut head to head Blackpool vs Arsenal dan prediksi Blackpool vs Arsenal di Piala FA malam ini.

Ajang Piala FA malam ini Tidak disiarkan langsung di televisi nasional, pertandingan-pertandingan babak ketiga Piala FA seperti Manchester United vs Reading dan Blackpool vs Arsenal bisa disaksikan lewat live streaming.

Tim Premiere League Arsenal akan bertandang ke Bloomfield Road untuk menghadapi tim divisi tiga Blackpool pada putaran ketiga FA Cup 2018/19, Minggu (6/1/2019) pukul 00.30 Wib.

Arsenal musim ini sudah mengalahkan Blackpool di kompetisi lain, dan mereka bertekad mengulanginya.

Baca: Hasil Piala FA, Manchester United Unggul atas Reading Lewat Mata dan Lukaku, Babak Pertama Skor 2-0

Arsenal musim ini telah bertemu dengan Blackpool di putaran keempat Carabao Cup. Arsenal menang tipis 2-1 di Emirates Stadium.

Dua gol Arsenal dicetak oleh Stephan Lichtsteiner dan Emile Smith-Rowe, sedangkan satu gol Blackpool dicetak oleh Paudie O'Connor.

Arsenal dan Blackpool sama-sama kehilangan satu pemain di laga tersebut. Matteo Guendouzi mendapatkan kartu kuning kedua di menit 56, sedangkan sang pencetak gol Connor dikartu merah langsung pada menit 84. Arsenal lolos, tapi kemudian dijehal Tottenham di perempat final.

Arsenal jumpa lagi dengan Blackpool, tapi kali ini di putaran ketiga FA Cup, dan mereka main tandang.

Arsenal baru saja menang 4-1 menjamu Fulham di Premier League lewat gol-gol Granit Xhaka, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey dan Pierre-Emerick Aubameyang. Kemenangan itu sangat dibutuhkan oleh Arsenal, yang dalam dua laga sebelumnya imbang 1-1 melawan Brighton dan dipermak Liverpool 1-5.