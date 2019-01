Jadwal & Hasil Drawing Turnamen Badminton Thailand Masters 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal turnamen badminton Thailand Masters 2019 atau Princess Sirivannavari Thailand Master 2019 akan dimulai 8 hingga 13 Januari 2019 mendatang.

Princess Sirivannavari Thailand Master 2019 menjadi turnamen pertama yang membuka BWF World Tour 2019.

Dikutip dari Tribunnews, Indonesia mengirimkan sebanyak 27 perwakilannya dalam turnamen yang masuk kategori level 300 itu.

Dalam Thailand Masters 2019 ini, ada dua pasangan yang berbeda negara dan beberapa pemain Indonesia ada yang harus melalui babak kualifikasi terlebih dahulu.

Baca: Jadwal Liga Inggris Pekan 22, Ada Brighton vs Liverpool, Tottenham vs Manchester United!

Baca: Live Streaming 33rd Golden Disc Awards Hari Pertama, Ada BLACKPINK BTS iKON dan WINNER

Baca: Via Vallen Bakal Berduet dengan Rhoma Irama, Pasti Seru! Catat Tanggalnya

Berikut ini hasil drawing Thailand Masters 2019 :

* Tunggal Putra

Vicky Angga Saputra vs Kunlayut Vitidsarn (Thailand) (Kualifikasi)

Andre Marteen vs Cheam June Wei (Malaysia) (Kualifikasi)

Ihsan Maulana Mustofa vs Jan O Jorgensen (Denmark)

Firman Abdul Kholik vs Yu Igarashi (Jepang)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lu Guangzu (China)

Sony Dwi Kuncoro vs Lee Zii Jia (Malaysia)

* Tunggal Putri

Fitriani vs Lee Ying Ying (Malaysia)

Ruselli Hartawan vs Chiang Ying Li (Taipei)

Lyanny Alessandra Mainaky vs Hasil Kualifikasi 2

Yulia Yosephin Susanto vs Chananchida Juchareon (Thailand)

* Ganda Putra

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Bao Minh/Bao Duc Duong (China) (Kualifikasi)

Kenas Adi Haryanto/Agripinna Prima Rahmanto Putra vs Kan Chao Yu/Chi-Hung Liao (Taipei) (Kualifikasi)

Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso vs Pakin Kuna-Anuvit/ Natthapat Trinkajee (Thailand)

Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra vs Akbar Bintang Cahyono/Moh Reza Pahlevi Ishafahani (Indonesia)

* Ganda Putri

Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

Kittipak Dubthuk (Thailand)/Rusydina Antardayu Riodingin vs Febriana Dwipuji Kusuma/Ribka Sugiarto (Indonesia)

Della Destiara Haris/Virni Putri vs Setyana Mapasa/Gronya Somerville (Australia)

Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta vs Puttita Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)

Yulfira Barkah/Jauza Fadhila Sugiarto vs Hasil Kualifikasi 2

* Ganda Campuran

Agripinna Prima Rahmanto Putra/Tiara Rosalia Nuraidah vs S Sunjith Junior/Sruthi K.P (India) (Kualifikasi)

Mohamad Arif Ab Latif Arif (Malaysia)/Rusydina Antardayu Riodingin vs Shang Yichen/Zhang Shuxian (China) (Kualifikasi)

Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami vs Ren Xiangyu/Zhou Chaomin (China)

Akbar Bintang Cahyono/Winny Oktavina Kandow vs Qu Xuanyi/Liu Xuanxuan (China)

Rehan Naufal Kusharjanto/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Tang Chung Man/Ng Tsz Yau

Ronald/Annisa Saufika vs Ronan Labar/Audrey Mittelheisser (Prancis)

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)