Live Streaming 33rd Golden Disc Awards Hari Pertama, Ada BLACKPINK BTS iKON dan WINNER

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming 33rd Golden Disc Awards pada Sabtu 5 Januari 2019 dan Minggu 6 Januari 2019 mulai pukul 15.00 WIB.

Link live streaming 33rd Golden Disc Awards ada di akhir berita. Diramaikan dengan sejumlah idol K-Pop, seperti BTS, BLACKPINK, Wanna One, GOT7, iKON dan masih banyak lainnya.

Bertempat di Gocheok Sky Dome, 33rd Golden Disc Awards ini akan diselenggarakan pada 5 dan 6 Januari 2019.

Pada hari pertama, 33rd Golden Disc Awards akan dipandu oleh Lee Seung Gi dan Park Min Young.

Sementara Kang Sora dan Sung Si Kyung akan memandu hari kedua 33rd Golden Disc Awards.

Hingga saat ini, 33rd Golden Disc Awards belum memberikan informasi lanjutan mengenai nominasi mereka.

Dikutip Tribunnews dari situs resmi Golden Disc Awards, hanya ada tiga nominasi besar yang telah diumumkan.

Berikut tiga nominasi 33rd Golden Disc Awards.

Album Daesang

1. Kim Sung Kyu - 10 Stories

2. Nam Woo Hyun - Second Write...

3. NU'EST W - WHO, YOU

4. TVXQ! - New Chapter #1: The Chance of Love

5. Red Velvet - Summer Magic