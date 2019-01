Hiswana Migas Komentari Langkah Pertamina Menyesuaikan Harga BBM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PERTAMINA resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memangkas beberapa harga jenis bahan bakar khusus (BBK) non subsidi mulai Sabtu (5/1).

BBK jenis Pertamax turun Rp 200 per liter, Pertalite turun Rp 150 per liter dan Dexlite turun Rp 200 per liter.

Menurut Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalsel, H Saibani, pemangkasan harga tersebut masuk akal karena adanya penurunan harga minyak dunia dan penguatan rupiah.

Namun terkait besaran pemangkasan harga tersebut, Saibani mengaku tidak berani menilai apakah sudah sesuai maupun tidak.

"Kalau turunnya segitu sudah pas atau belum, kami tidak berkomentar karena tidak tahu faktor perhitungannya seperti apa. Tapi pasti pemerintah punya perhitungannya tersendiri yang sudah matang," ujarnya.