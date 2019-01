Ini Penjelasan Dirut Pertamina Atas Turunnya Harga BBM

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dikutip dari kompas.com, terhitung sejak Sabtu (5/1/2019) pukul 00.00 waktu setempat, Pertamina resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi.

Langkah pertamina menurunkan harga BBM ini seiring dengan turunnya harga rata-rata minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, menurunkan harga BBM yang dilakukan Pertamina secara resmi telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Kami telah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama pelanggan setia produk-produk Pertamina,” ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Jumat (4/1) malam.

Secara umum, Pertamina menurunkan harga sejumlah BBM non subsidi.

Di antaranya Pertalite turun Rp 150 per liter, Pertamax turun Rp 200 per liter, Pertamax Turbo turun Rp 250 per liter, Dexlite turun sebesar Rp 200 per liter dan Dex turun Rp 100 per liter.

Harga BBM non subsidi baru tiap daerah turun bervariasi.