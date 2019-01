Ini Postingan Vanessa Angel Sebelum Gerebek di Hotel Surabaya: Menjemput Rezeki di Awal Tahun 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sabtu (5/1/2019), sekitar 12.30 WIB, anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap dua artis berinisial VA dan AV di kamar hotel yang berbeda.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, membenarkan artis dengan inisial VA yang ditangkap tersebut ialah Vanessa Angel.

Sebelumnya, Wadir Reskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman Asmara Syariffudin mengatakan, Vanessa Angel dan artis AV terbukti terlibat kejahatan asusila yaitu prostitusi online.

Melansir dari Surya.co.id, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus, AKBP Harissandi mengatakan, tarif prostitusi artis terselubung tersebut hingga puluhan juta.

Tarif kencan artis VA ini rupanya mencapai Rp80 juta untuk sekali kencan.

Sedangkan tarif AV, artis FTV yang juga terciduk bersama dengan Vanessa Angel, memiliki tarif sebesar Rp25 juta untuk sekali kencan.

Sebelum akhirnya ditangkap karena dugaan terlibat prostitusi online di sebuah hotel di Surabaya, artis sinetron Vanessa Angel diketahui tengah berada di Surabaya, Jawa Timur.

Hal ini diketahui melalui unggahannya di Instagram Story akun miliknya.

Awalnya, Vanessa Angel tampak sedang duduk di kursi pesawat mengenakan baju berwarna ungu dan juga kacamata.



Unggahan Instagram Story Vanessa Angel (Instagram/vanessaangelofficial)

Selanjutnya Vanessa Angel mengunggah video singkat pintu gerbang selamat datang dengan menambahkan tulisan.

"Menjemput rezeki di awal tahun 2019. Hello Surabaya, Indonesia. See you @townsquaresurabaya," tulis Vanessa Angel.

Instagram Story Vanessa Angel (Instagram/vanessaangelofficial)

