Live Streaming SCTV! Live Streaming Getafe vs Barcelona La Liga Spanyol Dini Hari ini

Getafe vs Barcelona Liga Spanyol Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live streaming SCTV Getafe vs Barcelona di Liga Spanyol Pekan 18, Minggu (6/1/2019) pukul 02.30 Wib.

Getafe vs Barcelona disiarkan langsung (live) SCTV, Beinsport, dan K-Vision. Live Streaming Getafe vs Barcelona juga dapat ditonton via Vidio.com dan beinsports.com (berbayar).

Live streaming Getafe vs Barcelona juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang Getafe vs Barcelona, gelandang Barcelona, Philippe Coutinho dikabarkan ingin hengkang dari klubnya. Sejumlah klub Eropa meminatinya termasuk Paris Saint-Germain, Inter Milan dan Liverpool.

Philippe Coutinho mulai kehilangan tempat di skuat utama Barcelona.

Dilansir dari donbalon.com melalui BolaSport.com, Coutinho dan Dembele, dua pemain termahal Barcelona sepanjang sejarah, jadi dua pemain yang memperebutkan satu posisi di starting XI yakni penyerang kiri saat ini.

Coutinho yang tiba pada tengah musim pada Januari 2018, sejatinya diplot menjadi pengisi kekosongan posisi Andres Iniesta di lini tengah setelah sang legenda hijrah di akhir musim.

Akan tetapi, cedera Ousmane Dembele musim lalu membuat Coutinho di dorong ke depan untuk mengisi pos penyerang kiri.

Awal musim ini Valverde terpaksa mengorbankan Dembele untuk memberi tempat pada Arthur di lini tengah dan kembali mendorong Coutinho ke depan.

Namun, begitu Dembele fit dan seketika menampilkan performa menawan, Coutinho harus rela duduk di bangku cadangan.