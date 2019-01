Pedagang BBM Eceran Masih Menjual Harga Lama, Alasannya ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beda dengan para pedagang BBM eceran di luar SPBU, mereka belum menurunkan harga jualnya.

Pedagang BBM eceran di Jalan Belitung, Aman, mengaku belum menurunkan harga jual eceran BBM karena BBM yang dijualnya merupakan stok BBM yang dibeli sebelum penurunan harga oleh Pertamina.

"Stok kemarin ini, jadi masih ikut harga kemarin. Nanti kalau stok baru harga modal turun ya ikut turun," ujarnya.

Aman masih menjual BBK jenis Pertamax dengan harga Rp 12 ribu per liter, pertalite Rp 9 ribu per liter dan premium Rp 8 ribu per liter di kiosnya, Sabtu (5/1).

“Saya belum memastikan akan menjual dengan harga berapa untuk dua jenis BBK yang harganya dipangkas Pertamina ini. Nanti ikut teman-teman yang lain aja disamakan," ujarnya.

Pedagang BBM eceran lainnya di Jalan Cempaka Raya, Banjarmasin juga masih menjual dua jenis BBK yaitu Pertamax dan Pertalite dengan harga masing-masing Rp 12 ribu per liter dan Rp 8 ribu per liter.