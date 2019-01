Penjelasan Manajer Vanessa Angel Soal Tarif Rp 80 Juta Saat Prostitusi Online di Surabaya Terungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manajer Artis FTV Vanessa Angel, Lidya akhirnya memberi penjelasan tentang tarif "kencan" prostitusi online artis yang ada di bawah naungannya itu.

Diketahui, tarif prostitusi online Vanessa Angel di sebuah hotel di Surabaya sebagaimana pengungkapan polisi mencapai Rp 80 juta.

"Saya sama sekali tidak tahu. Kalau tarif FTV, nge-MC, pasti saya tahu, karena saya (yang) nego (bernegosiasi dengan calon klien). Tapi, kalau tarif yang lain, saya enggak tahu," ujarnya kepada Kompas.com melalui telepon, Minggu (6/1/2019).

Lidya juga membantah dugaan warganet yang mencurigai ia terlibat dalam kasus dugaan prostitusi online yang menyeret Vanessa Angel itu.

"Dibilangnya saya terlibat juga. 'Masa manajemen enggak tahu,' katanya. Lah, kalau memang seperti itu, saya udah punya rumah 10 tingkat, he he he," ucapnya.

Lydia mengaku terkejut ketika mendapat kabar bahwa VA terciduk polisi sedang berhubungan intim di sebuah kamar hotel di Surabaya, Sabtu (5/1/2019) siang.

Ia mengaku pula bahwa yang ia tahu VA ketika itu akan memandu sebuah acara di Surabaya, sebagaimana pengakuan VA kepadanya pada Sabtu pagi.

Sosok Pria Ini Sempat Dinner dengan Vanessa Angel. (instagram/vanessa angel)

"Ya, pasti kaget, karena saya tidak pernah menyangka seperti itu. Saya kenal Vanessa bukan orang yang seperti itu, makanya saya kaget," katanya.

"Saya tidak tahu dia dapat kerjaan dari mana, karena tidak laporan sama saya. Dia berangkat sendiri setahu saya," tambahnya.

Pada Sabtu (5/1/2019) kira-kira pukul 12.30 WIB, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menciduk VA di sebuah hotel di Surabaya.