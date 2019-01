Sejak Sabtu SPBU di Banjarmasin Sudah Menjual BBK Jenis ini dengan Harga Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pantauan di lapangan Sabtu (5/1), harga sejumlah BBM non subsidi di Kalsel sudah menyesuaikan dengan ketentuan Pertamina.

Penyesuaian harga jual beberapa jenis bahan bakar khusus (BBK) oleh Pertamina sudah diterapkan di beberapa SPBU di Kota Banjarmasin.

Di antaranya di SPBU Sabilal Muhtadin di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

Manajer SPBU, Arliansyah, menjelaskan penurunan harga beberapa jenis BBK sudah di lakukan sejak pukul 00.00 Wita sesuai edaran Pertamina.

"Ya sudah mengikuti harga edaran sesuai arahan Pertamina sejak tadi malam," kata Arliansyah.

Mulai Sabtu (5/1), harga BBK jenis Pertamax turun menjadi Rp 10.400 per liter, Pertalite menjadi Rp 7.850 per liter dan Dexlite menjadi Rp 10.500 per liter.