Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions 2018/2018, Ada Man United vs PSG!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal babak 16 besar Liga Champions musim 2018/2019 akan berlangsung mulai 12 Februari 2019 mendatang yang mempertandingkan leg pertama.

Sejumlah laga menarik di babak 16 besar Liga Champions akan disiarkan langsung oleh RCTI.

Dari hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, sejumlah big match tersaji.

Di babak 16 besar Liga Champions ada laga Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya (lihat daftar lengkap).

Leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan dimulai 12, 13 dan 19, 20 Februari 2019.

Sementara leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 akan dimulai 5, 6 dan 12,13 Maret 2019.

Pengundian babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss, Senin (17/12).

Drawing dilakukan oleh Luis Garcia, mantan gelandang yang turut membantu Liverpool juara Liga Champions 2005, dan pesepakbola internasional wanita Prancis, Laura Georges.

UEFA sendiri juga telah menerapkan aturan yang tidak memperbolehkan klub yang berasal dari grup sama saling berhadapan di babak 16 besar.

Selain itu, di babak 16 besar juga tidak diperbolehkan kedua tim dari liga yang sama saling bertemu.