Pakai Gaun Pengantin, Ayu Ting Ting Tulis ini di Akun Instagramnya, Mau Nikah Lagi?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayu Ting Ting memposting foto yang lagi-lagi menarik perhatian netizen di Instagramnya.

Foto yang dibagikan Ayu Ting-Ting tersebut merupakan bagian dari projek pemotretan bersama Rio Motret.

Sebelumnya pada akhir 2018 silam, Ayu juga pernah memposting foto saat pemotretan bersama Rio Motret dengan gaun-gaunnya yang mencolok dan riasannya yang tegas.

Wanita berusia 26 tahun ini terlihat bak boneka barbie dengan gaun dan topi berwarna merah.

Begitu pula saat ia memakai dress tutu warna putih, ia terlihat ceria dan bahagia.

Pada foto yang dipostingnya Senin (07/01/2019), ibunda dari Bilqis Khumaira Razak itu mengenakan gaun pengantin berwarna putih.

Rambutnya dibiarkan tergerai dengan bando berhias mutiara.

Ayu pun menuliskan 'A wish' yang berarti 'sebuah harapan' sebagai keterangan fotonya.

"a wish!! @ayutingting92

Photo by @riomotret @riomotretofficial

Make up @rama_jee

Stylist @erichalamin

Dress @andreasodangofficial

Accesories @rinaldyyunardi

Hairdo @basri9290

#riomotret

#riomotret2018

#riocelebritybeautyportrait

#IndonesiancelebritybyRIOMOTRET."

Mungkinkah keterangan dari foto yang dibagikan Ayu tersebut adalah harapannya tahun ini?