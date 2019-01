BANJARMASINPOST.CO.ID - Raline Shah foto bareng Rami Malek, pemenang di Penghargaan Golden Globes 2019.

Aktris Raline Shah lagi-lagi berhasil membuat netizen Indonesia iri karena foto yang ia unggah di Instagramnya.

Raline Shah membagikan foto dirinya yang sedang berdiri berdampingan dengan aktor Hollywood, Rami Malek.

Rupanya Raline Shah turut menghadiri acara Golden Globes 2019 yang dihelat di The Beverly Hilton, California itu.

Raline Shah nampak cantik mengenakan gaun hijau dan ia tersenyum ke arah kamera.

Rami Malek yanh memenangkan kategori Best Actor in a Motion Picture lewat film Bohemian Rhapsody itu juga tersenyum tipis di samping Raline.

Baca: BREAKING NEWS : Warga Pekapuran Raya Geger, Seorang Pria Tergelatak Bersimbah Darah

Baca: Usai Luna Maya, Giliran Nafa Urbach Sindir Kasus Prostitusi Online Artis FTV Vanessa Angel

Baca: Ada Aksi Donor Darah dan Aksi Sosial saat Anniversary Pertama HPCI Banjarmasin

Baca: Jadwal MotoGP 2019 : Lorenzo Pesimis Juara, Berat Bersaing dengan Valentino Rossi & Marc Marquez?

"Epic win at the Golden Globes for Rami Malek as Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Excellence is undeniable," tulis Raline, Senin (07/01/2019) di Instagramnya.

"Kemenangan luar biasa di Golden Globes untuk Rami Malek sebagai Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody. Kegemilangan yang tak terbantahkan"

Sejumlah netizen menyatakan rasa iri mereka lantaran Raline bisa berfoto dengan Rami Malek.

sleepinthebeach, "Wow you met the Mr. Robot(serial yang dibintangi Rami Malek)"