Secercah Cahaya di Rupiah Pekan Ini, Pengamat: Sektor Mining, Konstruksi dan Property Bakal Berjaya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan sesi I di zona hijau.

Awal pekan yang baik, kurs rupiah juga menguat terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada awal perdagangan Senin (7/1).



IHSG menguat 49,35 poin atau 0,79 persen ke 6.323,89. Mengutip Bloomberg pada pukul 10.20 WIB, rupiah menguat 1,25 persen ke level Rp 14.091 per dollar AS.



"Untuk IHSG saat ini potensi Bullish dikarenakan salah satu faktor china membuka kembali kran import batubara dan rupiah terus bergerak menguat 14.087 pada paginya," ucap Senior Associate e-Broking RHB Sekuritas, Frenky Chandra di Banjarmasin.



Penguatan Rupiah dipicu oleh sejumlah sentimen positif dari eksternal. Salah satunya adalah pernyataan Gubernur Federal Reserve Jerome Powell, yang akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan kenaikan suku bunga acuan AS sepanjang tahun ini.

"Ya lalu dengan penutupan pemerintahan AS, pasar saham AS pada menutupan pekan pertama menguat signifikan setelah data ketenagakerjaan membaik dan pernyataan Gubernur the Fed Jerome Powell yang akan bersabar dan lebih fleksibel menaikkan suku bunga," katanya.



Ya, Rupiah menguat lantaran AS masih dilanda government shutdown atau penutupan sebagian pemerintah federal di negara tersebut.

"Kenaikan saham AS bisa menjadi faktor positif bagi pasar global lainnya, termasuk dorongan bagi saham BEI untuk bergerak ke zona hijau," ucap Frenky.



IHSG mengakhiri perdagangan sesi I di zona hijau. IHSG menguat. Sembilan sektor menguat seiring dengan kenaikan IHSG.



"Analisanya rekomendasikan pemain saham beli sektor mining, konstruksi, banking dan Property untuk pekan ini," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)