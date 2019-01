Ada Kejutan di The 6th Anniversary Roditha Hotel Banjarbaru, Penampilan Ihsan Tarore

Ihsan Tarore bakal menghibur tamu dan penonton pada acara The 6th Anniversary Roditha Hotel Banjarbaru, Jumat (11/1/2019) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Rabu (9/1/2019) tepat 6 tahun usia Roditha Hotel Banjarbaru.

Hotel Rodhita yang berlokasi di Ahmad Yani Km 36, Banjarbaru ini berharap terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu-tamu yang setia dan loyal.

Oleh karena itu, pada Jumat (11/1/2019), memeriahkan The 6th Anniversary Roditha Hotel

Banjarbaru, pihak manajemen hotel ini menggelar acara puncak peringatan hari ulang tahunnya.

Acara bertajuk 6th Anniversary Roditha Hotel Banjarbaru with Ihsan Tarore & penganugerahan customer award 2018, dimulai pukul 19.00 Wita.

Adapun acara ini digelar bagi instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta yang loyal memberikan kepercayaan kepada Roditha Hotel Banjarbaru baik untuk menginap, mengadakan acara pertemuan, seminar hingga acara gathering selama tahun 2018.

Sesuai dengan temanya, malam puncak perayaan ulang tahun ke-6 Roditha Hotel Banjarbaru akan dihibur penampilan artis ibu kota Ihsan Tarore, pemenang ajang Indonesian Idol 2006 & D’Acamedy Celebrity 2016 serta diiringi oleh big boss band di hortensia ballroom lantai 4.

Selain itu tamu undangan akan disuguhkan makan malam yang tentunya menggugah selera.

Bagi warga Banjarbaru dan sekitarnya jangan berkecil hati jika ingin menyaksikan penampilan Ihsan Tarore.

Tersedia tiket untuk menontn hanya Rp 100.000, semua dapat tempat duduk.

Segera reservasi dan beli tiketnya dengan menghubungi Roditha Hotel Banjarbaru (0511) 4772345 atau hbungi Laila di nomor 085705364631 atau Rosita 082254077380.

Hotel Roditha Banjarbaru “Feel More Than At Home”. (*)