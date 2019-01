Best Western Kindai Hotel Gandeng Trans Studio Mini Banjarmasin

General Manager Best Western Kindai Hotel, Muh Nur Assiddiq dan Branch Manager TSM Banjarmasin, Rio Dharmawan lakukan penandatanganan kerjasama.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengawali tahun 2019 Manajemen Best Western Kindai Hotel yang dihadiri General Manager Best Western Kindai Hotel, Muh Nur Assiddiq didampingi Director of Sales & Marketing Fanggy Sumaco, melakukan kunjungan korporasi ke Trans Studio Mini (TSM) Banjarmasin.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Branch Manager TSM Banjarmasin, Rio Dharmawan beserta Marketing Staff TSM Banjarmasin, Fidya Rizka Damayanti.

Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak menandatangani kontrak kerjasama dalam program promo untuk pelanggan setia Best Western Kindai Hotel & Trans Studio Banjarmasin.

Dijelaskan Muh Nur Assiddiq, tahun ini pelaku usaha harus senantiasa berbenah diri dan melakukan inovasi menarik jika tidak ingin tertinggal jauh oleh pesaing lainnya.

Baca: Ambil Pilihan Berbeda dari Kate Middleton, Meghan Markle Rencanakan Persalinan di Sini

Baca: 4 Fakta Ustadz Arifin Ilham Dikabarkan Meninggal Dunia, Mulai Penyakitnya Hingga Arie Untung

Baca: Kondisi Terkini Vanessa Angel yang Terkait Kasus Prostitusi Online Artis, Tenangkan Diri di Sini

Baca: Bukan Gading Marten, Julie Estelle Dikabarkan Dekat dengan Mantan Maia Estianty Pebalap Pengusaha

Baca: NEWSVIDEO: Titi Wanita Raksasa Berbobot 350 Kg Asal Palangkaraya

Kerja sama yang dihadirkan di antaranya untuk pelanggan BW Hotel, pembelian top up Rp 300 ribu gratis menaiki sekali wahana Rp 25 ribu.

Untuk pembelian top up Rp 500 ribu gratis dua kali wahana Rp 25 ribu, dan pembelian Rp 1 juta gratis satu jam trampoline & softplay.

Sedangkan pada TSM Banjarmasin, pembelian top up Rp 500 ribu, mendapatkan 40 persen diskon kamar, dan pembelian Rp 1 juta berhak dapat diskon 40 persen kamar ditambah voucer makan.

Sehingga, tahun ini selain Program Promo terbaru, Best Western Kindai Hotel juga hadir dengan sejumlah promo baru seperti beli satu gratis satu.

"Kita juga harus berinovasi jika tidak ingin ditinggalkan, makanya akhir tahun lalu kami hadirkan program diskon 20 persen untuk pengguna Kartu Kredit Bank Pemerintah ataupun swasta," katanya.

Setelah berdikusi dan mengobrol santai, manajemen TSM Banjarmasin mengajak untuk memperkenalkan seluruh Wahana yang ada di TSM Banjarmasin.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)