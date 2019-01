Diduga Hilang Keseimbangan, Pikap Tabrak Pikap Kemudian Hantam Bengkel Sepeda Motor

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Kecelakaan yang melibatkan dua mobil pikap dan membuat sebuah bengkel sepeda motor ikut rusak terjadi di ruas jalan A Yani Desa Karangan Putih RT.03, Kecamatan Kelua, Tabalong.

Mobil pikap yang terlibat kecelakaan pikap APV putih KH 8335 K dikemudikan Faruk (32), warga Desa Bhungin RT.02, Kecamatan Kelua, Tabalong.

Dengan mobil pikap Grand Max hitam DA 8520 HA yang dikemudikan M Syarifudinoor (29) warga Desa Habau RT. 2 kecamatan Banualawas, Tabalong.

Kapolres Tabalong AKBP hardiono, melalui Kasubbaghumas Iptu H Ibnu Subroto dikonfirmasi, Selasa (8/1/2019), membenarkan kejadian laka lantas tersebut.

"Laka lantas antara mobil pikap APV warna utih No Pol KH 8335 K dengan mobil Pick Up Grand max warna hitam No Pol DA 8520 HA pada siang Senin (07/01/2019) jam 12.00 Wita di jalan A. Yani Desa Karangan Putih RT.03 Kecamatan Kelua, Tabalong," katanya.

Disampaikannya, sebelum kejadian, berawal M Syarifudinoor memarkir mobil pikap Grand max warna hitam yang dibawanya dipinggir jalan dengan maksud mau makan di Desa Karangan Purih RT. 03.

Kemudian tiba-tiba mobil pikap putih dengan kecepatan tinggi dari arah Pasar Panas menuju Kelua yang dikemudikan Faruk hilang keseimbangan dan oleng sehingga menabrak mobil M Syarifudinoor yang sedang parkir.

Bukan hanya itu, setelah menabrak pikap yang parkir, mobil pikap yang dikemudilan Faruk kemudian juga terpental ke arah bengkel warga.

Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan mobil yang dikemudikan Faruk rusak berat dan bangunan bengkel warga hancur serta menimpa kendaraan roda dua yang masih dalam perbaikan di bengkel tersebut.

Untuk Faruk sendiri akibat kejadian itu mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke RS Tamiyang Layang kab. Bartim, Kalteng untuk diberi pertolongan medis.

Sementara mobil yang terlibat lakalantas dan bangunan yang rusak milik warga di evakuasi petugas Polsek Kelua yang dibantu warga setempat.

"Dalam insiden laka lantas di jalan Desa Karangan Putih ini tidak ada korban jiwa dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak serta dalam proses mediasi dihadiri langsung oleh Bhabinkamtibmas Polsek Kelua dan aparat desa setempat yang bertempat di kantor Desa Karangan Putih," jelasnya.

(banjarmasinpost.co.id/dony usman)