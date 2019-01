Hasil Drawing 32 Besar Piala Indonesia 2018, Ini Lawan Persija Jakarta, Persib Bandung dan Barito

BANJARMASINPOST.CO.ID - PSSI melakukan drawing babak 32 besar Piala Indonesia 2018 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019). Simak lawan Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Barito Putera.

Dari hasil drawing Piala Indonesia 2018 itu terlihat beberapa pertandingan yang sangat menarik. Antara lain Persija Jakarta Vs Kepri 757 Jaya, Persiwa Wamena Vs Persib Bandung, Barito Putera Vs PSS Sleman.

Babak 32 besar Piala Indonesia 2018 di bagi ke dalam empat zona, yakni Barat 1, Barat 2, Timur 1, dan Timur 2.

Mereka akan saling berhadapan demi mendapatkan tiket babak 16 besar Piala Indonesia 2018.

Pertandingan babak 32 besar Piala Indonesia 2018 akan dimulai pada 22 Januari sampai 6 Februari 2019.

Format pertandingan babak 32 besar Piala Indonesia 2018 digelar home dan away.

Persija Jakarta merayakan gelar juara Liga 1 2018. (FERI SETIAWAN/BOLASPORT.COM)

Berikut hasil drawing babak 32 besar Piala Indonesia 2018

Zona Barat 1

Sriwijaya FC Vs Keluarga Usu Medan

Persija Jakarta Vs Kepri 757 Jaya

PSBL Langsa Vs Bhayangkara FC

Semen Padang Vs PS Tira

Zona Barat 2