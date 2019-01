Hasil Drawing Babak 32 Besar Piala Indonesia 2018, Persija di Zona Barat 1, Persib Bandung?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Juara Liga Indonesia 2018, Persija Jakarta tergabung di Zona Barat 1 bersama Bhayangkara FC, sedangkan Persib Bandung berada di Zona Barat 2, di babak 32 besar Piala Indonesia 2018 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Dilansir dari BolaSport.com, dari hasil drawing Piala Indonesia 2018 itu terlihat beberapa pertandingan yang sangat menarik.

Babak 32 besar Piala Indonesia 2018 di bagi ke dalam empat zona, yakni Barat 1, Barat 2, Timur 1, dan Timur 2.

Mereka akan saling berhadapan demi mendapatkan tiket babak 16 besar Piala Indonesia 2018.

Pertandingan babak 32 besar Piala Indonesia 2018 akan dimulai pada 22 Januari sampai 6 Februari 2019.

Format pertandingan babak 32 besar Piala Indonesia 2018 digelar home dan away.

Berikut hasil drawing babak 32 besar Piala Indonesia 2018

Zona Barat 1

Sriwijaya FC Vs Keluarga Usu Medan

Persija Jakarta Vs Kepri 757 Jaya

PSBL Langsa Vs Bhayangkara FC

Semen Padang Vs PS Tira

Zona Barat 2