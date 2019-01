Hasil Drawing & Jadwal Babak Keempat Piala FA, Manchester United vs Arsenal Duel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Babak ketiga Piala FA usai digelar setelah Wolves berhasil menyingkirkan Liverpool. Tak lama, hasil drawing dan jadwal babak keempat Piala FA diumumkan.

Pada laga babak keempat Piala FA, Arsenal harus menjamu Manchester United di Emirates Stadium.

Drawing babak keempat Piala FA dilangsungkan pada Senin (7/1/2019) malam atau Selasa dini hari WIB usai Liverpool kalah 1-2 dari Wolves.

Dua mantan pemain Premier League, Robbie Keane (Eks Tottenham Hostpur) dan Carl Ikeme (Eks Wolves) memandu acara drawing babak keempat Piala FA tersebut.

Perjalanan tim-tim yang lolos ke babak keempat masih panjang menuju final di Stadion Wembley pada 18 Mei 2019.

Rencananya babak keempat Piala FA akan digelar dari 25-28 Januari 2019.

Sejumlah partai bertajuk 'Big Match' mewarnai hasil drawing babak keempat Piala FA 2018-2019.

Pemegang gelar Piala FA terbanyak, Arsenal bakal menghadapi Manchester United di Emirates Stadium.

Sementara, laga bertajuk derbi London juga kan tersaji saat Crystal Palace menjamu Tottenham Hostpur di Selhurst Park.

Berikut hasil drawing babak keempat Piala FA 2018-2019.

Swansea vs Gillingham

Wimbledon vs West Ham

Shrewsbury/Stoke vs Wolves

Millwall vs Everton

Brighton vs West Brom

Bristol City vs Bolton

Accrington vs Derby/Southampton

Doncaster vs Oldham

Chelsea vs Sheffield Wednesday/Luton

Newcastle/Blackburn vs Watford

Middlesbrough vs Newport

Manchester City vs Burnley

Barnet vs Brentford

Portsmouth vs QPR

Arsenal vs Manchester United

Crystal Palace vs Tottenham

Artikel ini tayang di Bolasport.com