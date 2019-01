Hasil Undian Babak Keempat Piala FA 2018/2019, Arsenal vs Manchester United!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil undian babak keempat Piala FA 2018/2019 akan mempertemukan Arsenal vs Manchester United.

Ya, laga big match Arsenal vs Manchester United akan menjadi yang paling panas di babak keempat Piala FA 2018/2019.

Mereka memiliki catatan yang sama kuat saat berhadapan pada ajang ini.

Dilansir Bpost Online dari BolaSport.com, Arsenal sudah tujuh kali menyingkirkan Manchester United di Piala FA, termasuk mengalahkan mereka di laga final.

Tidak ada tim yang lebih sering menyingkirkan Manchester United dari Piala FA selain Arsenal.

Yang menarik, Manchester United pun ternyata melakukan hal yang sama kepada Arsenal.

Mereka tujuh kali menyingkirkan Arsenal di Piala FA, melebihi catatan tim-tim yang lain.

Kini keduanya telah dipastikan akan saling bertemu pada putaran keempat Piala FA.

Arsenal lolos setelah mengalahkan Blackpool dengan skor 3-0, sedangkan Manchester United menaklukkan Reading dengan skor 2-0 di fase sebelumnya.

Hasil undian putaran keempat Piala FA akan mempertemukan Arsenal vs Manchester United pada 26 Januari 2019.

Arsenal akan menjadi tuan rumah pada laga tersebut.

Berikut hasil drawing babak keempat Piala FA 2018-2019

Swansea vs Gillingham

Wimbledon vs West Ham

Shrewsbury/Stoke vs Wolves

Millwall vs Everton

Brighton vs West Brom

Bristol City vs Bolton

Accrington vs Derby/Southampton

Doncaster vs Oldham

Chelsea vs Sheffield Wednesday/Luton

Newcastle/Blackburn vs Watford

Middlesbrough vs Newport

Manchester City vs Burnley

Barnet vs Brentford

Portsmouth vs QPR

Arsenal vs Manchester United

Crystal Palace vs Tottenham

