Jadwal Semifinal Piala Liga Inggris, Hotspur vs Chelsea dan Man City vs Burton Albion Live TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Semifinal Piala Liga Inggris alias Carabao Cup menyuguhkan laga Tottenham Hotspur vs Chelsea dan Man City vs Burton Albion yang akan disiarkan secara langsung atau live via TVRI.

Laga Tottenham Hotspur vs Chelsea semifinal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup dilaksanakan Selasa (8/1/2019). Laga tersebut akan disiarkan langsung oleh TVRI pada Rabu (9/1/2019) pukul 02.45 WIB.

Chelsea sejauh ini sudah mengoleksi lima gelar di ajang Piala Liga Inggris. Gelar terakhir mereka raih pada musim 2014-2015. Gelar terakhir Chelsea itu diraih setelah mengalahkan Tottenham pada laga final.

The Spurs sejauh ini sudah mengoleksi empat gelar dan yang terakhir diraih pada 2007-2008.

Baca: Penjelasan Vanessa Angel Saat Foto Tanpa Busana Beredar Usai Prostitusi Online di Surabaya

Baca: Live Fox Sport Asia! Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2019 Selasa (8/1) Malam Ini, Vietnam vs Irak

Baca: Respons Ahmad Dhani Saat tahu Maia Estianty Jodohkan Dul Jaelani dengan Aaliyah Massaid

Baca: Liverpool Tersingkir! Hasil Akhir Wolves vs Liverpool Piala FA, Skor Akhir 2-1, Dejan Lovren Keluar

Baca: Hasil Lengkap Piala Asia 2019, Korsel Menang Tipis dari Filipina, Iran Pesta Gol

Pada laga lain, juara bertahan Manchester City akan berhadapan dengan Burton Albion.

Tim Divisi Championship, kasta ketiga Liga Inggris, itu membuat kejutan setelah menyisihkan sejumlah tim dari kasta di atas mereka. Semifinal Piala Liga Inggris menggunakan format kandang-tandang.

Laga kedua semifinal akan berlangsung pada 22-23 Januari 2019.

Jadwal semifinal pertama Piala Liga Inggris, 8-9 Januari 2019:

Tottenham Hotspur vs Chelsea, Siaran langsung TVRI, Rabu (9/1/2019) pukul 02.45 WIB

Burton Albion vs Manchester City, Siaran langsung TVRI, Kamis (10/1/2019) pukul 02.45 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadwal Siaran Langsung Semifinal Piala Liga Inggris, Tottenham Vs Chelsea Malam Ini"