Lion Air Tunda Penerapan Bagasi Berbayar Sepekan, Akan Diberlakukan pada 15 Januari 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebelumnya, maskapai penerbangan Lion Air lakukan kebijakan baru, yaitu dihapusnya pemberian bagasi cuma-cuma kepada penumpang untuk rute seluruh domestik sejak 8 Januari 2019.

Rencanya, per 8 Januari, Lion Air menerapkan bagasi berbayar di atas 5 kg. Tarif untuk rute penerbangan Surabaya Rp 75 ribu per 5 kilogram, sedangkan Jakarta Rp 95 ribu per 5 kilogram

Namun, tampaknya pemberlakuan baru ini ditunda pihak manajemen Lion Air. Dijelaskan General Manager Lion Air Banjarmasin, Agung Purnama, peraturan baru tersebut ditungga hingga sepekan.

"Penghapusan itu ditunda sampai seminggu kedepan untuk tambahan waktu proses sosialisasi," ujarnya.

Ia menuturkan pemberlakuan penghapusan bagasi akan diberlakukan pada Selasa (15/1/2019). "Pemberlakuannya sejak 15 januari 2019," imbuhnya.

Sementara itu, Dijelaskan petugas resesvasi PT Samudera Gemilang Angkasa, Dina, sudah mensosialisasikan penghilangan bagasi Lion Air.

"Hari ini sudah berlaku karena tampilan tiket bagian bagasinya sudah nol, jadi konsumen harus membeli tiket tambahan," ucapnya.

Dari beberapa konsumen yang membeli tiket penerbangan maskapai Lion Air di tempatnya, tapi belum ada yang membeli biaya bagasi.

"Kalau di sini belum ada yang membeli bagasi, kata konsumen nantinya ingin membeli bagasi di bandara saja," jelasnya.

Soal harga bagasi, untuk rute penerbangan Surabaya Rp 75 ribu per 5 kilogram, sedangkan Jakarta Rp 95 ribu per 5 kilogram.

Terpisah, menurut Petugas Tiketing PT Lintas Barito Express, Sela masih mendengar penundaan penghapusan bagasi.

"Katanya penghapusan bagasi ini mau diundur, tapi tidak tahu kedepannya bagaimana jadi atau tidak," kata Sela.

Meski demikian, konsumen di tempatnya sudah ada yang membeli untuk bagasi. "Sudah ada konsumen yang membeli bagasi, untuk penerbangan pertengahan bulan nanti," paparnya.

Untuk harga bagasi, tujuan Surabaya Rp 15 ribu per kilogram, sedamgkan rute Jakarta Rp 19 ribu perkilogram. "Tapi di tempat kami minimal pembelian lima kilogram," tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)