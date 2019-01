Live Fox Sport Asia! Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2019 Selasa (8/1) Malam Ini, Vietnam vs Irak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Fox Sport Asia! Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2019 Selasa (8/1) malam ini mempertemukan wakil Asia Tenggara, Vietnam vs Irak di Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi.

Jika sesuai jadwal, siaran langsung pertandingan Vietnam vs Irak Piala Asia 2019 bisa disaksikan pukul 20.30 WIB malam ini secara live di Fox Sport Asia .

Pertandingan antara Vietnam vs Irak itu merupakan partai kedua di Grup D Piala Asia 2019.

Pada laga pembuka Piala Asia 2019 di grup ini, Senin (7/1/2019) Timnas Iran menghajar Yaman 5-0.

Timnas Vietnam sang pemegang titel Piala AFF 2018 merupakan wakil Asia Tenggara yang terakhir mentas di Piala Asia 2019.

Dua wakil Asia Tenggara sebelumnya, Thailand dan Filipina, sama-sama memulai turnamen dengan kekalahan.

Thailand (Grup A) digebuk India 1-4, sedangkan Filipina (Grup C) menyerah dengan margin tipis 0-1 dari Korea Selatan.

Selain duel Irak vs Vietnam, partai yang juga mentas pada Selasa (8/1/2019) adalah Arab Saudi vs Korea Utara.

Dikutip BolaSport.com dari Soccerway, laga antara peserta Grup E ini berlangsung dengan kick-off pada pukul 23.00 WIB.

Timnas U-19 Irak vs Thailand di Piala Asia U-19 2018 (Twitter @theafcdotcom)

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2019 di Fox Sports Asia

Selasa (8/1/2019)

Irak vs Vietnam, pukul 20.30 WIB

Arab Saudi vs Korea Utara, pukul 23.00 WIB

Rabu (9/1/2019)

Jepang vs Turkmenistan, pukul 18.00 WIB

Uzbekistan vs Oman, pukul 20.30 WIB

Qatar vs Lebanon, pukul 23.00 WIB

Artikel ini tayang di Bolasport.com