Pada Masa Jayanya Bitcoin Sempat Menyentuh Harga Lebih Dari Rp 200 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walaupun baru sejak tahun 2016 populer di Indonesia namun kripto sebenarnya sudah lebih lama populer di negara lainnya.

Beberapa jenis kripto yang populer di Indonesia di antaranya bitcoin dan ethereum yang banyak dicari dengan cara menambangnya (mining) di dunia maya menggunakan perangkat keras komputer.

Pada masa jayanya bitcoin sempat menyentuh harga 19.650 dolar AS atau lebih dari Rp 200 juta per bitcoin pada Desember 2017.

Sedangkan harga ethereum menyentuh level tertingginya di kisaran di atas 1.100 dolar AS atau hampir mencapai Rp 16 juta per koin ethereum juga pada Desember 2017.

Afrizal merasakan penyusutan aset akibat merosotnya nilai kripto sejak awal 2018.

Bagaimana tidak, nilai ethereum pada awal Januari 2019 hanya dihargai Rp 1,8 juta sedangkan bitcoin di harga 3.729 dolar AS atau Rp 55 juta.

Nilai saldo ethereum sebanyak 12 koin virtual miliknya turun drastis mencapai lebih dari 75 persen.

Kini menjadi hanya kurang lebih Rp 22 juta di dompet virtualnya.



Sebelumnya, Afrizal memang sempat mendulang untung dari investasi mata uang digital melalui proses mining selama kurang lebih 1,5 tahun belakangan.

Dengan besar total investasi peralatan mining kurang lebih Rp 40 juta, Afrizal sempat mendapatkan keuntungan 3,5 dolar AS hingga 5 dolar AS per hari dari menambang koin virtual ethereum.



Menggunakan ruang yang tidak terpakai di rumahnya, mesin-mesin mining berupa komponen dan puluhan kartu grafis komputer miliknya tak berhenti bekerja 24 jam setiap hari untuk melakukan proses mining.

"Sudah pernah sempat dipakai beli produk di website luar negeri yang terima pembayaran ethereum, pernah juga dikonversi ke dolar lalu ke rupiah, tapi kebanyakan disimpan," kata Afrizal.

Menurut Afrizal, lambatnya perluasan jaringan penerimaan pembayaran menggunakan kripto dan larangan penggunaan kripto di banyak negara hingga saat ini jadi salah satu pemicu jatuhnya harga mayoritas kripto saat ini.

Warga Banjarmasin lainnya yang pernah investasikan dananya pada kripto, Desy, mengaku juga sudah berhenti berinvestasi pada instrumen ini.

Dia sempat berinvestasi pada kripto yang ditawarkan sebuah perusahaan swasta di Banjarmasin pada 2017 silam.

Namun ia mengaku sudah tidak mendapatkan informasi terkait modalnya yang diinvestasikan pada kripto hingga saat ini sejak perusahaan yang menawarkan investasi tersebut dinyatakan ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).