Ustadz Muhammad Arifin Ilham Dikabarkan Sakit, Tokoh Banua Ini Langsung ke Jakarta untuk Memastikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kabar Ustadz Muhammad Arifin Ilham yang sakit rupanya langsung memantik rasa prihatin tokoh banua, Rosehan NB.

Bahkan anggota DPRD Provinsi Kalsel tersebut mengaku berencana akan menemui langsung dai kondang Kalimantan Selatan tersebut ke RSCM Jakarta.

"Iya, ini OTW (on the way) RSCM," tulisnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Disinggung mengenai ramainya kabar duka yang merundung sang dai kondang, Rosehan pun membantah. Ia juga akan bertemu langsung guna menjelaskan kondisi Ustadz Muhammad Arifin Ilham.

"Alhamdulillah sehat saja. Nanti ya. Kalau sudah ketemu, biar jelas," tulis Rosehan saat disinggung mengenai kondisi Ustadz Arifin.

(banjarmasinpost.co.id /Ahmad Rizki Abdul Gani)