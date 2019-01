Live Streaming Manchester City vs Burton via Live Streaming TVRI Carabao Cup (Piala Liga Inggris)

Jadwal Carabao Cup Man City vs Burton Live TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming TVRI Manchester City vs Burton dalam Carabao Cup (Piala Liga Inggris) yang akan berlangsung pada Kamis (10/1/2019) dini hari.

Manchester City (Man City) vs Burton disiarkan langsung (live) TVRI Nasional.

Live streaming Manchester City vs Burton di Carabao Cup yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.45 WIB juga bisa disaksikan di sejumlah website layanan penyedia streaming.

Jelang laga Man City vs Burton live di TVRI, Pelatih Manchester City, Josep "Pep" Guardiola, memiliki tantangan untuk dua striker andalan klub, Sergio Aguero dan Gabriel Jesus.

Pep Guardiola mengaku tidak akan pilih kasih saat menunjukkan sikap kepada Sergio Aguero maupun Gabriel Jesus.

Untuk itu, Guardiola meminta Aguero dan Jesus untuk saling berlomba menunjukkan siapa yang paling layak jadi pilihan utama.

"Jesus berkompetisi dengan Sergio Aguero. Di klub besar, para pemain saling bertarung dengan rekan yang hebat," ujar Guardiola dilansir dari Four Four Two melalui BolaSport.com.

"Saya selalu membuat keputusan terbaik di waktu yang tepat. Jesus saya mainkan lebih sering karena ia lebih baik dari Aguero dalam beberapa kesempatan," imbuhnya.

Jawaban tersebut pun digunakan Guardiola untuk menampik rumor hubungan yang kurang harmonis antara dirinya dan Aguero.

Menurut Guardiola, Setiap keputusan yang ia ambil terkait pilihan striker selalu sesuai dengan kepentingan Manchester City.