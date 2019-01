Real Madrid Vs Leganes di Copa del Rey, Sergio Ramos Bukukan Gol Ke-100

Sergio Ramos merayakan golnya pada pertandingan Real Madrid vs Leganes dalam babak 16 besar Copa del Rey di Stadion Santiago Bernabeu, 9 Januari 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MADRID - Gol ke-100 Sergio Ramos hiasi laga Real Madrid vs Leganes dalam pertandingan babak 16 besar Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (9/1/2019) malam atau Kamis dini hari WIB.

Laga Real Madrid vs Leganes berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tuan rumah. Tiga gol Madrid dicetak oleh Sergio Ramos melalui tendangan penalti (menit ke-44), Lucas Vazquez (68'), dan Vinicius Junior (77').

Gol pertama Madrid menjadi milestone bagi Ramos. Itulah gol ke-100 dia sepanjang karier profesionalnya, dengan rincian 80 gol untuk Real Madrid, 3 (Sevilla), dan 17 (Timnas Spanyol).

Baca: Real Madrid Vs Leganes Liga Spanyol - Sergio Ramos Bawa Los Blancos Unggul, Nyaris Kebobolan 2 Kali

Baca: Hasil Piala Liga Inggris - Gol Spektakuler Bek 22 Tahun Sempurnakan Pesta Gol Manchester City

Baca: Hasil Piala Liga Inggris - Usai Bantai Burton Albion 0-9, Satu Kaki Manchester City Sudah di Final

Pada pertandingan Madrid vs Leganes ini, Brahim Diaz juga melakoni debut. Pemain yang dibeli Real Madrid dari Manchester City itu masuk pada menit ke-78 menggantikan Vinicius Junior.

Sementara itu, pada pertandingan babak 16 besar Copa del Rey lain, Atletico Madrid harus puas dengan hasil imbang 1-1 di kandang Girona. Adapun Barcelona baru akan bertanding pada Kamis (10/1/2019) atau Jumat dini hari WIB di kandang Levante.

Putaran kedua babak 16 besar Copa del Rey akan berlangsung pada pekan depan, 15-16 Januari 2019.

Baca: Hasil Piala Asia 2019, Qatar dan Uzbekistan Buntuti Jepang Si Raja Piala Asia

Baca: Terpanas Bursa Transfer 2019, Diincar PSG, Man United, Juventus, dan Barcelona, Ini Kata Kapten Ajax

Hasil Copa del Rey, 8-9 Januari 2019:

Sporting Gijon 2-1 Valencia Javi Noblejas 34', Nicholas Blackman 79' ; Kevin Gameiro 45')

Girona 1-1 Atletico Madrid (Anthony Lozano 34' ; Antoine Griezmann 9')

Getafe 1-0 Real Valladolid (Angel Rodriguez 90')

Villarreal 2-2 Espanyol (Karl Toko Ekambi 85', Carlos Bacca 89' ; Sergi Darder 15', Alex Lopez 72')

Real Madrid 3-0 Leganes (Sergio Ramos 44'-penalti, Lucas Vazquez 68', Vinicius Junior 77')

Jadwal Copa del Rey, 10 Januari 2019:

Athletic Bilbao vs Sevilla

Real Betis vs Real Sociedad

Levante vs Barcelona

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com