Roditha Hotel Banjarbaru Hadirkan Ihsan Tarore di Malam puncak 6th Anniversary Roditha

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki Januari tahun 2019, Hotel Roditha Banjabaru sudah memasuki usia enam tahun keberadaannya di Banua.

Dalam rangka peringati hari jadi, beberapa rangkaian acara akan diselenggarakan Hotel Roditha Banjabaru untuk warga Banjarbaru dan sekitarnya.

Tak tanggung-tanggung, demi menghibur masyarakat Banua kali ini Roditha akan mendatangkan artis ibukota yaitu Ihsan Tarore.

Dijelaskan Sales Manager Hotel Roditha Banjarbaru, Idrus Wardhana, Hotel Roditha Banjarbaru mengadakan malam puncak 6th Anniversary Roditha Hotel Banjarbaru with Ihsan Tarore, pada Jumat (11/1/2019) mulai 19.00 Wita.

"Hotel Roditha Banjabaru akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap tamu yang setia dan loyal hingga saat ini," kata dia.

Pada kesempatan yang sama akan ada penganugerahan customer award 2018 bagi instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta yang telah loyal memberikan kepercayaan kepada Hotel Roditha Banjarbaru.

"Baik itu untuk tamu tamunya menginap, mengadakan acara pertemuan, atau seminar hingga acara gathering selama tahun 2018," sebutnya.

Ia menuturkan pada malam puncak perayaan ulang tahun Hotel Roditha Banjarbaru selain akan dihibur penampilan pemenang Indonesian Idol 2006 & D’Acamedy Celebrity 2016 diiringi oleh Big Boss band.

Berlokasi di hortensia ballroom lantai empat tamu undangan akan disuguhkan makan malam yang tentunya menggugah selera tamu undangan yang hadir.

"Tapi warga banjarbaru dan sekitarnya jangan berkecil hati bagi yang ingin menyaksikan penampilan Ihsan Tarore kami menyiapkan tiket hanya Rp 100.000 saja, semua dapat tempat duduk," lanjutnya.

Bagi kalian yang ingin menyaksikan Ihsan Tarore segera reservasi dan beli tiketnya dengan menghubungi Hotel Roditha Banjarbaru 0511 – 4772345 atau Laila 0857 0536 4631 atau Rosita 0822 540 77 380. Hotel Roditha Banjarbaru “Feel More Than At Home".

(Banjarmasinpost.co.id/ Muhammad Maulana)