Ace Hardware Kembali Berikan Diskon Hingga 50 Persen, Ini Produknya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak Hentinya Ace Hardware Banjarmasin berikan penawaran menarik kepada pelanggan setianya.

Bertajuk Your Every Day Solution promo ini berlaku untuk member, non member Ace, maupun nasabah Bank Mandiri.

Promo yang diberikan hingga (5/2/2019), yaitu untuk mesin penghisap debu hingga 50 persen dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Baca: Hadapi Liga 1 2019 - Hari Ini Samsul Arif Temui Management Barito Putera untuk Bicarakan Ini

Baca: Pernah Jelajahi Tiga Negara Sekaligus, Bermalam di Lokasi yang Tak Direncanakan

Baca: Jelang Liga 1 2019, Pupus Harapan Barito Putera Pertahankan Hansamu, Pamit ke Persebaya

Dijelaskan Store Manager Ace Hardware Banjarmasin, Amrullah, konsumen bisa mendapatkan diskon 50 persen, tapi harus membeli dulu produk lainnya minimal Rp 1 juta.

"Jadi konsumen belanja minimal Rp 1 juta bisa beli produk vacum cleaner teraebut dengan diskon 50 persen, dan ditransaksikan satu struk," tuturnya.

Soal harga sebelumnya pengisap debu ditawarkan Rp 859.000 tapi saat ini hanya ditawarkan Rp 459.000.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)