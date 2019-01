Jadwal Siaran Langsung Coppa Italia di TVRI Mulai Sabtu (12/1), Ada Bologna vs Juventus!

adwal Siaran Langsung Coppa Italia di TVRI Mulai Sabtu (12/1), Ada Bologna vs Juventus!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Coppa Italia 2018/2019 di TVRI yang memasuki babak 16 besar akan mulai berlangsung Sabtu (12/1/2019) malam ini dimana ada laga Juventus vs Bologna.

Ya TVRI dijadwalkan akan menyiarkan langsung semua pertandingan babak 16 besar Coppa Italia 2018/2019.

Jadwal siaran langsung Coppa Italia di TVRI dimulai pertandingan Lazio vs Novara di Stadion Olimpico, Roma, Sabtu (12/1/2019) pukul 21.00 WIB.

Sementara pertandingan babak 16 besar Coppa Italia, Juventus akan bertandang ke markas Bologna pada Sabtu (12/1/2019) atau Minggu dini hari WIB.

Juventus harus melakoni laga ini agar bisa mempertahankan gelar jaura Coppa Italia yang berhasil dimenangi pada musim 2017-2018, seperti dilansir Bpost Online dari Kompas.com.

Sementara itu, Bologna dipastikan bermain tanpa Andrea Poli. Hal itu dikarenakan sang gelandang Bologna mendapat hukuman larangan bermain satu laga akibat mengumpat dengan bahasa tidak senonoh saat timnya menang 3-0 atas Crotone.

Setelah itu, ganti AC Milan yang akan bertanding ke markas Sampdoria pada Minggu (13/1/2019) pukul 00.00 WIB.

Terakhir, Fiorentina akan menutup rangkaian laga Coppa Italia dengan pertandingan melawan Torino, Minggu (13/1/2019) pukul 21.00.

Berikut jadwal babak 16 besar Coppa Italia:

Sabtu, 12 Januari 2019

Lazio vs Novara, pukul 21:00 WIB (TVRI Nasional)

Minggu, 13 Januari 2019

Sampdoria vs AC Milan, pukul 00:00 WIB (TVRI Nasional)

Bologna vs Juventus, pukul 02:45 WIB (TVRI Nasional)

Torino vs Fiorentina, pukul 21:00 WIB (TVRI Nasional)

Senin, 14 Januari 2019

Inter Milan vs Benevento, pukul 00:00 WIB (TVRI Nasional)

Napoli vs Sassuolo , pukul 02:45 WIB

Cagliari vs Atalanta, pukul 23:30 WIB

Selasa, 15 Januari 2019

AS Roma vs Virtus Entella, pukul 03:00 WIB

* Catatan ; Jadwal siaran langsung Coppa Italia di TVRI bisa berubah sewaktu-waktu dan akan terus di update

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)