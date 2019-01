Head to Head & Prediksi Skor Tottenham vs Man United, Siaran Langsung Liga Inggris (Live) RCTI

Tottenham Hotspur vs Manchester United, Minggu (13/1/2019) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal pertandingan Liga Inggris pekan 22 yang berlangsung Minggu (13/1/2019) malam dipanaskan pertandingan tim-tim besar Premier League di antaranya Tottenham vs Manchester United (Man United).

Laga Tottenham vs Manchester United (Man United) akan disiarkan langsung RCTI pukul 23.00 Wib.

Selain siaran langsung RCTI dan live streaming beinsport 1, Laga Tottenham vs Manchester United (Man United) juga bisa dinikmati melalui live streaming Bein Sports via aplikasi Maxstream di ponsel.

Berikut head to head Tottenham Hotspur vs Manchester United (Man United) dan prediksi Tottenham vs Manchester United (MU) di Liga Inggris Pekan 22 Live RCTI.

Jelang laga Tottenham vs MU, Pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, diminta memberikan penilaian soal penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane.

Hingga pekan ke-21, Harry Kane merupakan top scorer Liga Inggris 2018-2019 dengan 14 gol.

Cuma penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, yang menyamai produktivitas Kane.

Ole Gunnar Solskjaer pun dimintai pendapatnya soal Harry Kane.

Manchester United asuhan Solskjaer akan menghadapi Tottenham Hotspur dengan Harry Kanenya dalam partai pekan ke-22 Premier League di Stadion Wembley, London, Minggu (12/1/2019).

"Harry bukan striker yang buruk, kan?" kata Solskjaer bercanda seperti dilansir dari situs resmi Manchester United melalui BolaSport.com.