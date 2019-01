Jelang Liga 1 2019, Robert Rene Mendadak Mundur dari PSM Makassar, Ini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beralasan masalah kesehatan yang tengah dihadapinya, Pelatih PSM Makassar, Robert Rene Alberts, dikabarkan mengundurkan diri.

Dilansir dari BolaSport.com, di media sosial Twitter ramai tersiar kabar pengunduran diri pelatih PSM Makassar, Robert Rene Alberts.

Alasannya, Robert Rene Alberts ingin fokus menjalani pengobatan penyakit yang ia derita.

Kabar pengunduran diri Robert pertama kali disiarkan oleh akun Twitter @Indostransfer yang mendapat info dari akun @Daeng_Info.

Akun @Daeng_Info sempat mengunggah percakapan via Whatsapp yang menjelaskan alasan pengunduran diri pelatih asal Belanda itu. Akan tetapi, cuitan tersebut akhirnya dihapus.

Berikut kutipan percakap WhatsApp yang diunggah ke media sosial:

"It is with regret that I need to inform you that today, 2019/01/12, I will officially resign as the Head Coach of PSM Makassar in Indonesia.

The main reason is some serious health issues. The doctors have strongly advised me to take a break for a while.

For the next 3 months i have been put on medication. And after this period there will be a review of my condition."

"(Dengan berat hati saya harus menginformasikan bahwa terhitung hari ini, Sabtu (12/1/2019), saya mengundurkan diri sebagai pelatih PSM Makassar.