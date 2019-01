Live BeIN Sport 1! Live Streaming West Ham vs Arsenal Liga Inggris Bisa Ditonton Pakai Cara Ini

West Ham vs Arsenal Live Streaming Beinsports 1 Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming West Ham United vs Arsenal di Liga Inggris pekan 22 malam ini, Sabtu (12/1/2019).

Laga West Ham vs Arsenal disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming West Ham United vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming West Ham vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

West Ham vs Arsenal live Bein Sports 1 digelar di Stadion Olimpiade London pada Sabtu (12/1/2019) pukul 19.30 WIB.

Pertandingan ini akan menjadi laga pembuka pekan ke 22 Liga Inggris.

Arsenal saat ini menempati posisi 5 klasemen Liga Inggris, mereka berada di bawah Chelsea dan di atas Manchester United.

Selisih torehan poin Arsenal dengan Chelsea dan Manchester United tidaklah jauh.

Jika ingin tetap menjaga berada di zona Liga Champions, anak asuh Unai Emery wajib menang saat melawan West Ham nanti.

Sedangkan West Ham saat ini tengah berada di posisi 10 klasemen Liga Inggris.

Lima pertandingan yang mereka lalui tak cukup buruk untuk modal menghadapi Arsenal di Stadion London.