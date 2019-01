Live MNC TV! Live Streaming Brighton vs Liverpool Liga Inggris Malam ini, Tonton Pakai Cara Ini

Jadwal Brighton vs Liverpool Live MNCTV Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV Brighton vs Liverpool di Liga Inggris pekan 22 malam ini, Sabtu (12/1/2019).

Laga Brighton vs Liverpool disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNC TV. Live Streaming Brighton vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Brighton vs Liverpool juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Brighton vs Liverpool live MNC TV dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 22 mulai Selasa 12 Januari 2019 pukul 22.00 Wib.

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Thailand Masters 2019 Tinggal Fitriani di Semifinal Hari Ini

Baca: 7 Fakta Fatya Ginanjarsari, Finalis Putri Indonesia Diduga Terkait Prostitusi Online Vanessa Angel

Baca: Cerita Nia Ramadhani Saat Dirinya Dikira Masih 17 Tahun Oleh Para Bule, Segini Harga Perawatannya

Baca: Cuma Duet Maut dengan Rhoma Irama Via Vallen Siap Dua Benda Ini, 1 Buah Papa & 1 Buah Pak Haji

Laga Brighton vs Liverpool Live Bein Sports 1 bakal diselenggarakan di AMEX Stadium.

Jelang laga Brighton vs Liverpool, skuat asuhan Jurgen Klopp dituntut untuk segera mengakhiri rentetan hasil buruk yang mereka raih di dua laga terakhirnya.

Padahal sebelum itu, mereka tak terkalahkan di 20 laga awal di Premier League musim ini.

Masa-masa suram The Reds dimulai ketika takluk 1-2 dari Manchester City di pekan ke-21 Premier League, 4 Januari lalu.

Berselang empat hari kemudian, Mohamed Salah dkk kembali menderita kekalahan dengan skor identik melawan Wolverhampton Wanderers di babak ketiga Piala FA.

Setidaknya, ada dua kerugian yang diterima Liverpool dari dua kekalahan itu. Pertama, selisih poin dengan Man City di klasemen Premier League kini tinggal empat angka. Kerugian kedua, mereka telah menyia-nyiakan dua peluang trofi musim ini.