Live RCTI! Live Streaming Chelsea vs Newcastle United Liga Inggris Malam ini, Tonton Pakai Cara ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung RCTI Chelsea vs Newcastle United di Liga Inggris pekan 22 pada Sabtu (12/1/2019) malam

Laga Chelsea vs Newcastle United disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan RCTI. Live Streaming Manchester City vs Liverpool juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Chelsea vs Newcastle United juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Chelsea vs Newcastle United live RCTI dan Bein Sport 1 digelar dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan 22 mulai Sabtu, 12 Januari 2019 pukul 22.00 Wib.

Laga Chelsea vs Newcastle United Live Bein Sports 1 bakal diselenggarakan di Stamford Bridge, London.

MAXStream, video portal milik Telkomsel, kini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.

Ada beberapa pertandingan di beIN Sports yang bisa diakses langsung menggunakan ponsel.

Berikut adalah cara Live Streaming Chelsea vs Newcastle United di Liga Inggris malam ini, Sabtu (12/1/2019) 00.00 Wib.

Pertama:

1. Pengguna Telkomsel mengunduh/ Download Aplikasi MAXstream di Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS.

2. Membuat akun di MAXstream

3. Klik tombol "Daftar/Sign Up".

4. Masukkan nomor telepon.

5. Masukkan kode verifikasi yang akan diterima melalui SMS ke nomor telepon yang didaftarkan.

6. Klik tombol "Verifikasi".

7. Selanjutnya Anda akan masuk ke halaman utama.