Live TVRI! Link Live Streaming Lazio vs Novara Calcio di Coppa Italia Malam ini Pukul 21.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming TVRI Lazio vs Novara Calcio dalam Coppa Italia yang akan berlangsung pada Sabtu (12/1/2019) malam.

Lazio vs Novara Calcio disiarkan langsung (live) TVRI Nasional.

Live streaming Lazio vs Novara Calcio yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 21.00 WIB juga bisa disaksikan di sejumlah website layanan penyedia streaming.

Pertandingan Lazio vs Novara akan berlangsung di Stadion Olimpico. Setelah itu akan dilanjutkan dengan laga Sampdoria vs AC Milan dan Bologna vs Juventus.

Baca: Link Live Streaming West Ham vs Arsenal Liga Inggris Malam ini beIN Sports 1, Tonton Pakai Cara Ini

Baca: Respons Presiden Jokowi Ketika Raffi Ahmad Ingin Pertemukan Jan Ethes dengan Rafathar

Baca: Reaksi Ayu Ting Ting Disindir Nikita Mirzani di Depan Ruben Onsu dan Wendy Cagur Tentang Gosip

Baca: Respons Paula Verhoeven Saat Baim Wong Jadi Orang Gila Usai Berlibur Bersama Raffi Ahmad dan Nagita

Selain itu, laga ini juga akan disiarkan secara langsung di TVRI.

Sebagai tuan rumah, Lazio memiliki bekal kurang bagus dengan bermain imbang di laga terakhir.

Namun meski demikian, Lazio tetap optimis untuk bisa bangkit dan kembali mencatatkan kemenangan di laga berikutnya.

Dengan mendapatkan dukungan langsung dari para supporter yang akan memadati stadion, diharapkan dapat membantu mengembalikan percaya diri para pemain Lazio untuk mendapatkan hasil optimal.

Dilansir dari tribunkaltim.co, bagi Novara, ini akan menjadi laga yang cukup menantang.

Sebab dari lima laga terakhir Novara mampu memiliki catatan sempurna dengan belum sekalipun menelan kekalahan, dan dalam menjamu pertandingan ini Novara memiliki bekal positif dengan menundukkan perlawanan Pontedera di laga sebelumnya.