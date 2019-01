Live SCTV! Live Streaming Real Betis vs Real Madrid, Siaran Langsung La Liga Spanyol Dini Hari ini

Sergio Ramos merayakan golnya pada pertandingan Real Madrid vs Leganes dalam babak 16 besar Copa del Rey di Stadion Santiago Bernabeu, 9 Januari 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming SCTV Real Betis vs Real Madrid di Liga Spanyol Pekan 19, Senin (14/1/2019) pukul 02.30 Wib.

Real Betis vs Real Madrid disiarkan langsung (live) SCTV, Beinsport, dan K-Vision. Live Streaming Real Betis vs Real Madrid juga dapat ditonton via Vidio.com dan beinsports.com (berbayar).

Live streaming Real Betis vs Real Madrid juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang Real Betis vs Real Madrid, tim asuhan Santiago Solari tersebut bersiap menerapkan strategi baru dengan memasang 1 striker dan memainkan 4 full bek sekaligus.

Karim Benzema akan dimainkan sendirian sebagai ujung tombak Real Madrid.

Sedangkan 4 full bek disiapkan untuk rencana baru Real Madrid, seperti dilansir dari Marca melalui Bolasport.com.

Rencana tersebut rencananya akan dicoba saay Real Madrid berhadapan dengan Real Betis, Senin (14/1/2018) dini hari WIB.

Dua orang dari bek sayap tersebut akan diberikan peran sebagai seorang winger atau pemain sayap.

Penyebabnya adalah badai cedera yang sedang melanda Real Madrid.

Gareth Bale, Marco Asensio mengalami cedera.